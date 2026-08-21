Salernitana, rinforzi in attacco: Zuppel è più vicino, pressing per Casiraghi La punta del Guidonia si avvicina. Il trequartista del Sudtirol è il grande obiettivo

Due nomi per dare peso all'attacco e fantasia alla trequarti. Nel mirino della Salernitana ci sono due nuovi rinforzi per il reparto offensivo. Dopo aver salutato Ferrari, dal Guidonia la Bersagliera potrebbe andare a pescare per portare in dote nuovi gol. Già nelle prossime ore potrebbe definirsi la trattativa per l'arrivo in granata di Diego Zuppel. Nuovi contatti ieri fra la società capitolina e l'entourage del calciatore per accelerare sulla proposta di prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B che la Salernitana ha messo sul tavolo nei giorni scorsi. Il centravanti confida in una rapida chiusura della trattativa, andando così a completare la trattativa.

Pressing per Casiraghi

E poi c'è la figura del trequarista che ancora è stata rimpiazzata dopo l'addio di Ferraris, per il quale la Salernitana continua a lasciare una porticina aperta. Faggiano si è inserito nella a corsa a Daniele Casiraghi. Il 33enne è in uscita dal Sudtirol ma è sogno di mercato per molti club di serie C. Ci pensa soprattutto il Perugia che sogna anche l'arrivo di Inglese per l'attacco. La Salernitana lo ha messo in cima alle preferenze ma deve accelerare, assicurandosi un calciatore che per pedigree e qualità balistiche farebbe la differenza. Restano sempre vive le opzioni Casarotto dall'Entella e Zunno, quest'utlimo bramoso di lasciare Crotone.