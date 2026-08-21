Salernitana, Cosmi pensa ad un esordio con squadra d'assalto: le prove Per la sfida con il Sorrento, il tecnico pensa ad un tridente pesante. E lancia Capuano e Vitale

I nuovi da inserire subito sia per volontà che per esigenza. Ma anche il desiderio di lanciare subito un messaggio chiaro. Serse Cosmi ha incamerato la sconfitta della Salernitana all'esordio stagionale con la Scafatese e ha tanta fame di riscatto. Lunedì con il Sorrento inizierà il capitolo più importante della sua avventura in granata. Un campionato da provare a vincere con le idee, con la sua esperienza ma anche affidandosi agli uomini dai gol pesanti. Ecco perchè nel test con il Baronissi di ieri pomeriggio, Cosmi ha voluto testare la possibilità di far coesistere insieme Achik, Lescano e D'Ursi. Un 3-4-3 iper offensivo ma che permetterebbe alla squadra di poter sfruttare tutte le sue bocche di fuoco.

Le altre mosse

Servirà capire però con test più impegnativi se l'architettura tattica possa resistere anche all'onda d'urto degli avversari. L'emergenza in difesa obbligherà a velocizzare i tempi di inserimento di Capuano, destinato ad una maglia da titolare nel cuore della difesa, con Zoia e Matino ai suoi lati. Così come per Vitale si va verso una chance da mediano in coppia con Gyabuaa. Per Villa si ragiona su un dirottamento a destra a causa dell'assenza per squalifica di Llano.