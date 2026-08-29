Salernitana, Faggiano: "Lescano e Achik restano! Budget? Sceglie Iervolino" Il ds lascia la porta socchiusa al mercato: "Abbiamo fatto il massimo, se ci sarà occasione..."

Daniele Faggiano lancia messaggi chiarissimi. Dopo Foggia-Salernitana 1-1, il ds prova a fare chiarezza: "Sono andati via tanti calciatori tra svincoli e fine prestito. Poi sono state fatte delle scelte per ottimizzare economicamente e dare un occhio al budget e al gruppo. Credo che è una buona squadra, sono contento del mio operato. I risultati possono influenzare i giudizi ma serve tempo per amalgamare il gruppo. Col Sorrento abbiamo giocato con dieci calciatori tra nuovi arrivati e infortunati o squalificati. Il mercato aperto porta problemi nello spogliatoio non solo nella Salernitana ma ovunque. Prendere gol dopo 20’’ non può andare bene".

Il tema mercato

Budget mercato? Il budget non lo fa il ds ma la società. Ma avere soldi in più non significa stravincere il campionato. Ora abbiamo la lista piena e siamo completi così. Se uscirà qualcuno ci sarà possibilità di far entrare altri. Lescano? Non si tocca. Così come Achik. Io non risolvo i problemi degli altri. I calciatori in scadenza nel 2027? Stiamo cercando di risolverli ma serve il via libera di Iervolino.

Sulla contestazione

Anche io sono deluso. I soldi sono quelli. Il presidente li ha messi di tasca sua e sceglie lui. Non so quanto possa servire acquistare ancora dopo averne presi tanti. Ci abbiamo provato con Casiraghi senza fortuna, ha fatto altre scelte. Ci sono giovani che potranno servire nel tempo o nel futuro prossimo".