Foggia-Salernitana 1-1, Auteri: "Potevamo palleggiare i granata all'infinito" Il tecnico: "Non mi soffermo sul risultato, dispiace aver commesso dei regali e favorito i granata"

Un pari che sta stretto. Gaetano Auteri ha commentato Foggia-Salernitana 1-1: "Abbiamo avuto un buon impatto. Dovevamo essere più determinati e risoluti nel primo tempo. Lo abbiamo fatto ma abbiamo sbagliato le scelte per frenesia negli ultimi 20 metri. Potevamo palleggiare all’infinito la Salernitana per come gioca, facendo blocco unico e aspettando, e gli abbiamo regalato alcun palle stupide, senza essere forzati all’errore. Dobbiamo continuare a lavorare sui principi. Questo gruppo non è molto omogeneo perché siamo stati strada facendo. Dobbiamo analizzare i nostri peccati e li dobbiamo togliere. A volte siamo stati troppo indugianti o presuntuosi, dobbiamo essere più semplici, così il calcio non ti castiga. La prossima settimana sarà di lavoro pieno e cresceremo. Altri hanno problemi maggiore rispetto ai nostri, ma pensiamo a noi. Il tempo sarà con noi. Con i tifosi avremmo gestito meglio la partita, perché ci avrebbe caricato dal punto di vista emotivo e cercare continuativamente i principi di squadra".

Non mi soffermo sul risultato di stasera ma guardo alla prestazione, non dobbiamo fare regali agli altri. Poi i gol si possono anche sbagliare e sono la parte finale. Ma abbiamo iniziato da poco e non abbiamo ancora un obiettivo ben definito. Cresceremo con il lavoro. Non dico che vinceremo tutte le partite ma sono convinto che faremo prestazioni migliori. Un organico un po’ più completo servirebbe. In alcuni momenti potrebbe esserci necessità della seconda punta, scelta che in questo momento non abbiamo. Oggi con tre infortuni alla testa non era facile, Seck e Parisy sono giovani e forti ma essendo giovani devono fare esperienza per acquisire autorevolezza. Vogliamo giocare sempre meglio di quanto si sta facendo”.