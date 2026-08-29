Foggia-Salernitana 1-1, Cosmi: "Vado verso il 3-5-2, mercato disperde energie" Il tecnico: "Lescano e Achik devono restare qui. Tascone è capitano scelto da me, valuto difesa a 4"

Un pari che lascia delusione. Serse Cosmi guarda il bicchiere mezzo pieno nonostante Foggia-Salernitana 1-1 lasci non pochi rimpianti: “Ho avuto parzialmente dei segnali. Subire un gol dopo 20’ in quella maniera non me l’aspettavo. Non posso dire che ha condizionato la partita ma non doveva accadere perché abbiamo delle grandi responsabilità. Poi nel primo tempo abbiamo fatto poco, faticando a trovare soluzioni. Abbiamo calciatori che hanno pochi minuti e che devo conoscere meglio. Non tutti sono al top. Quando tu lavori che va a due velolcità è tutto più difficile. Io alleno meglio quando ho una squadra da tempo. Adesso conta equilibrare questo squadra sia fisicamente che caratterialmente perché possiamo crescere. Poi ci sono cose positive come le prestazioni di D’Ursi e La Gumina. Sono aspetti importanti. Ora voglio che si chiuda il mercato. Poi potrò pensare solo al finale di stagione, senza dispersione di idee.

Il capitano è Tascone e l'ho scelto io

Per me Lescano, Achik e Tascone devono restare qui. Il capitano è Tascone, l’ho scelto io. Il gruppo deve scegliere in campo le proposte giuste. Adesso basta però polemiche. Serve dare un’identità a questa squadra. In questo momento credo che questo gruppo sia valido per provare ad alzare l’asticella. Poi aspetteremo Heinz e De Boer. Pieraccini ha fatto bene, Vitale quando avrà continuità potrà essere ancora più utile. Vado verso il 3-5-2 e provo anche la difesa a quattro. Poi, volevo avere avuto qualcuno prima, ma questa è la situazione. Possiamo solo migliorare”.