Salernitana-Potenza, le probabili formazioni: Cosmi si affida a Lescano I granata cercano il riscatto (ore 21:00). Cosmi conferma il 4-4-2

Vincere per ripartire, per smorzare le polemiche, affidarsi alla medicina del campo e dei risultati. Salernitana-Potenza ha il sapore di sfida di determinante. Per la classifica, appena due punti in tre gare, per l'ambiente, in fibrillazione dopo la falsa partenza, per la società, che è ritornata ad esporre il cartello vendesi. Ecco perchè serve un'iniezione di fiducia, dare una risposta, ripartire col piede sull'acceleratore.

Le scelte di Cosmi

Cosmi riparte dal 4-4-2. Davanti a Galeotti, a destra Llano, a sinistra potrebbe esserci Anastasio, ancora in vantaggio su Zoia. In mezzo mancherà ancora Capuano: conferma per Pieraccini e Celiento. In mediana spazio ancora a Tascone e Vitale, con Achik e Villa larghi. In avanti D’Ursi è certo di una maglia, Lescano potrebbe vincere il ballottaggio La Gumina.

Salernitana-Potenza, le probabili formazioni:

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, Lescano. Allenatore: Cosmi.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Castorani, De Marco, Bando; Petrungaro, Selleri, D’Auria. Allenatore: Tisci.