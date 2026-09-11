Salernitana, dal triennale alla risoluzione in 40 giorni: è addio con Mastovito Uno dei colpi di prospettiva del mercato estivo saluta anzitempo

Lo scorso 3 agosto il club granata aveva ufficializzato l’arrivo del giocatore, annunciandone la firma fino al 30 giugno 2029. Ora il dietrofront. Si è già conclusa l'avventura di Mattia Mastrovito con la maglia della Salernitana. Il centrocampista classe 2005 torna infatti al Martina, squadra con cui aveva disputato le ultime due stagioni. Il club ha ufficializzato la risoluzione con una nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il centrocampista Mattia Mastrovito. Il club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Per Mastrovito dunque la doccia freddissima dell'esclusione dalla lista over, annunciata prima della sfida con la Cavese, incassata con la decisione di chiudere anzitempo la sua esperienza tra i professionisti. Al suo posto l'inserimento di Varela Djamanca. Per il calciatore ecco la risoluzione e il ritorno al Martina Franca, con contratto triennale sul tavolo.