Salernitana, all'Arechi arriva il Giugliano dell'ex Varone: il Puma trova il gol Importante affermazione dei gialloblu sul Cosenza. E Di Napoli coccola il Puma

Uno squillo per dare il via ad una vittoria pesantissima. Cinque gol per scacciare via la paura. Il Giugliano riparte. La squadra gialloblu dà un calcio ad una partenza difficile superando con un rotondo 5-2 il Cosenza. E a brillare è l'ex Ivan Varone. Il Puma, arrivato al Giugliano dopo lo svincolo dalla Salernitana, è freddissimo dal dischetto trovando il primo gol in stagione. Sarà lui uno dei perni nella sfida di sabato sera all'Arechi. E ad elogiare la prestazione del centrocampista ci pensa il tecnico Raffaele Di Napoli: "Ha dato tanto, non faceva 90 minuti da tempo. Sta riuscendo ad avere continuità”.

Il mediano sarà uno dei punti di forza dai napoletani, attesi sabato sera all'Arechi. Nel Giugliano mancherà per squalifica il centravanti Ibe, espulso sul gong del primo tempo. Di Napoli vuole ripartire dalla reazione del gruppo col Cosenza: “Questa è la vittoria di un gruppo che è forte, unito, che si è divertito giocando e merita questa serata e questa grande soddisfazione. Ero sicuro della loro forza in un campionato difficile. Ora vogliamo continuità, a partire dalla sfida con la Salernitana”.

Fonte foto: Giugliano Calcio