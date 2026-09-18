Salernitana, vitamine Tascone e Vitale: Cosmi chiede un sacrificio alla mediana I due Mattia ancora in coppia anche col Giugliano. E Cosmi fa i conti con le poche alternative

Uno sforzo importante. Non è il momento di tirare il fiato, anzi. Serse Cosmi chiede un sacrificio ai suoi due Mattia. Perchè Vitale e Tascone sono le certezze della Salernitana, pilastri di una mediana nata per emergenza e ora imprescendibile per l'equilibrio del nuovo 4-4-2 granata. Il tour de force li avrà fiaccati sul fisico ma, l'ultimo ostacolo con il Giugliano, chiede di andare oltre. Serve vincere, farlo stringendo i denti e mettendo in campo tutte le energie a disposizione. Tascone ne ha da vendere, con quella fascia da capitano sul braccio che indossa con orgoglio. Talmente calato nel progetto Salernitana da non prendere in considerazione l'offerta allettante arrivata dal Foggia. Vitale invece ha messo da parte un pizzico della sua qualità, dei suoi inserimenti da mezzala da centrocampo a tre per dirigere il gioco e costruire. Una rincorsa alla condizione migliore che lo ha fiaccato in termini di lucidità e di score ma il suo apporto è stato essenziale.

Latitano le alternative

Ecco perchè Cosmi chiederà a Vitale e Tascone di stringere ancora i denti. Il tecnico umbro si fida della sua mediana. Lo testimoniano i numeri, i risultati e il minutaggio messo insieme. Lasciando le briciole alle alternative. Per Gyabuaa pochissime chance di mettersi in mostra, sensazione di non essere una delle scelte principali. Djibril si è fermato per l'infortunio al gomito che lo costringerà ad uno stop di qualche settimana. Gli occhi sono puntati su De Boer: il regista fiammingo sta mettendo alle spalle l'infortunio al piede. Corre, spinge, accelera. Cosmi spera di avere la sua vitamina autunnale. Intanto si tiene stretto 'la coppia dei Mattia'.