Curiosità, Salernitana in bianco all'Arechi: l'ultima volta finì tra i veleni Un anno fa, sempre col Giugliano ma nel giorno di San Matteo, fu vittoria. Ora una 'particolarità'

Una maglia speciale. La Salernitana vuole onorare San Matteo in campo con un kit di gioco completamente inedito ma anche con un risultato positivo. Lo scorso anno, in campo in contemporanea con la processione del santo patrono tra le strade cittadine, ci pensarono Ferraris e Ferrari a ribaltare il Giugliano e regalare un sorriso (con tanto di boato tra i portatori). Un anno dopo, cambia il giorno e non l'avversario. La Salernitana anticiperà la festa cittadina di quarantotto ore con l'ambizione di arrivarci col sorriso di chi vince.

La curiosità sarà anche la maglia bianca scelta del club per questo appuntamento speciale. Gli amarcord riportano all'ultima volta in cui i granata scesero in campo con una colorazione simile all'Arechi. Bisogna ritornare al 4 novembre 2023, al derby con il Napoli. Salernitana in bianco, partenopei in nero. Vinse il Napoli 0-2 ma i granata diventarono verdi di rabbia per una posizione di offside in occasione del gol del vantaggio ospite fermato Raspadori che fece adirare e non poco i vertici granata. Qualche giorno dopo anche l'Aia confessò l'errore della terna arbitrale e del Var. Schermglie di una stagione amara, culminata con la retrocessione in B.