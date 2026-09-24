Salernitana, bomber a riposo: out La Gumina e Celiento, la gestione Niente test con il Salernum Baronissi per i due titolari. Oggi di nuovo in campo

I due bomber granata tirano il fiato. La Salernitana monitora il suo gruppo, riduce i carichi di due dei suoi leader in campo. I segni della stanchezza si fanno sentire per Antonino La Gumina e Daniele Celiento. Il primo, capocannoniere granata con quattro gol, il secondo, difensore goleador con striscia di tre gol consecutivi, hanno accusato la stanchezza di un tour de force vissuto a tutto gas. Da qui, la scelta del club granata di rallentare. Niente test con il Salernum Baronissi, semplice lavoro differenziato. Non c’era bisogno di accelerare, rischiare soprattutto con Crotone e Bari alle porte.

Gestione ed idee

Sarà importante l’allenamento di oggi pomeriggio per capire le condizioni dei due calciatori. Nell’anti-vigilia della trasferta in Calabria, riavere subito in gruppo i due leader granata potrebbe spegnere immediatamente l’allarme. Altrimenti, possibile qualche modifica sul tema formazione. In difesa, si annota il rientro in gruppo di Capuano. In attacco, in caso di scelta di non rischiare con La Gumina, possibile chance dal 1’ per Lescano in coppia con D’Ursi. Ma si attendono novità dall’allenamento di oggi.