Ex Salernitana, paura per Carriero: malore e ricovero, poi le dimissioni Ore di apprensione per l'ex granata, poi il ritorno a casa. Prima del ritorno in campo nuovi esami

Un malore improvviso, la paura e il ricovero in ospedale. Infine il ritorno a casa. Ore di apprensione in casa Perugia per Giuseppe Carriero. Nella giornata di martedì, l'ex mediano della Salernitana, era stato trattenuto in osservazione a scopo esclusivamente precauzionale, dopo aver accusato un malessere. Durante il periodo trascorso presso l’ospedale di Perugia, il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti previsti per verificare le sue condizioni. Il club ha inoltre comunicato che gli esami effettuati durante la degenza non hanno evidenziato alcuna anomalia e che il calciatore ha potuto fare rientro a casa.

Nuovi test

Dopo l'apprensione, ora però il Perugia vuole vederci chiaro. Secondo quanto comunicato dal club biancorosso, Carriero nei prossimi giorni effettuerà alcuni controlli di routine per completare il quadro delle valutazioni. Il monitoraggio rientra nelle normali procedure previste in situazioni di questo tipo. Il Perugia lo aspetta presto in campo.