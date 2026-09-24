Salernitana, una biblioteca in ricordo di Fulvio De Maio: l'iniziativa All'Istituto Tasso il ricordo di uno dei personaggi più amati dal tifo

Un ricordo indelebile. Questo pomeriggio alle ore 16:00, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso” di Salerno in via Iannicelli, verrà inaugurata una biblioteca dedicata al compianto Fulvio De Maio, ex portiere della Salernitana. L’evento, organizzato dal Club Colosseo Granata, in collaborazione con la Orizzonti Futuri ETS, vuole ricordare con questa donazione la figura di “Fulvietto” De Maio, indimenticabile ex portiere della Salernitana, ma soprattutto un grande tifoso e amico in generale del popolo granata.

Protagonista della vittoria del Trofeo Berretti, con due rigori parati da sedicenne contro la Solbiatese nel 1968-1969, fu poi promosso in prima squadra. Scomparso il 9 maggio 2021, non fece in tempo per una manciata di ore a vivere il ritorno in serie A della "sua" Salernitana a distanza di oltre 20 anni dall'ultima volta. Ora il Club Colosseo Granata lo ricorderà, anche la Salernitana ha garantito il suo patrocinio morale all'iniziativa.