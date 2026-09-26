LIVE | Crotone-Salernitana 0-0, la diretta web del match

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La diretta tesuale di Crotone-Salernitana

CROTONE (4-3-1-2): Merelli; Veltri, Tanco, Armini, Groppelli; Crapisto, Grosso, Barcella; Tordini; Musso, Zunno. A disposizione: Martino, Lucano, Stauciuc, Torres, Brignola, Russo D., Feola, Guerra, Andreoni, Pedro, Pierangeli, Bashi, Ruggiero. Allenatore: Greco

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D'Ursi, La Gumina. Cevers, Perina, Zoia, Capuano, Del Pin, Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Cardoni, Lescano, Djamanca, Boncori, Bevilacqua Allenatore: Cosmi

Arbitro: Mastrodomenico di Matera - assistenti: Mezzalira e Martone. IV uomo: Bozzetto. FVS: Gigliotti

1' - Fischio d'inizio.

Tutto pronto allo "Scida" per l'inizio di Crotone-Salernitana.

IL PRE-GARA. Cosmi riparte dalle certezze delle ultime settimane: avanti con il 4-4-2 con Llano, Celiento, Pieraccini e Anastasio davanti a Galeotti. In mediana Achik e Villa sugli esterni, Vitale e Tascone al centro. Davanti tocca a Lagumina e D'Ursi.