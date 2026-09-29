Salernitana, ore decisive per Euro2032: la situazione Attesa per la decisione del Cipess. Anche il Maradona aspetta per il finanziamento

C'è una data che può essere fondamentale per il restyling dell'Arechi e del campo Volpe. Sono circa 139 i milioni di euro per gli impianti sportivi di Salerno, compresi oltre 116 milioni destinati alla riqualificazione dello stadio Arechi, che verranno discussi al Cipess. Il prossimo 6 ottobre il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito del percorso collegato agli Europei di calcio del 2032 discuterà dei finanziamenti previsti per la città salernitana.

Attende anche Napoli

La proposta comprende anche 150 milioni di euro per lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: 5 milioni per progettazione e messa in sicurezza e altri 145 milioni per gli interventi di ammodernamento. Il progetto complessivo del Maradona è indicato in 200 milioni di euro, con la parte restante che dovrebbe essere garantita dal Comune di Napoli nell’ambito dell’intesa tra il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Roberto Fico.