Salernitana-Bari, le probabili formazioni: due dubbi per i granata Alle ore 20.30 sfida da categoria superiore. Cosmi perde Achik e ha due ballottaggi

Sfida chiave. Salernitana-Bari è un test verità. Alle ore 20.30, in un Arechi in festa per il rinnovo dello storico gemellaggio fra le due fazioni, la gara del Principe degli Stadi è già un esame. La Salernitana non può più fallire. La sconfitta di Crotone ha certificato una partenza a singhiozzo, con i campani chiamati a lanciare un segnale forte. Il Bari invece scende in campo con un vantaggio considerevole sui granata (sette lunghezze) e sogna un colpaccio per portarsi di nuovo in vetta e portarsi a più dieci sulla Bersagliera.

Le scelte di Cosmi

Assenze pesanti e dubbi. Cosmi perde Achik. Nel 4-4-2 due i dubbi: Zoia insidia Anastasio sull’out sinistro, Djamanca sostituirà l’infortunato Achik sulla fascia destra di centrocampo. La difesa, davanti a Galeotti, sarà completata da Llano, Celiento e Pieraccini. In mediana Tascone non è al top con Gyabuaa che punta al sorpasso per far coppia con Vitale. A sinistra ancora Villa. Cosmi non cambia in avanti: giocano ancora D’Ursi e La Gumina.

Le probabili formazione di Salernitana-Bari

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Djamanca, Gyabuaa, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. All. Cosmi.

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe, Mendicino, Maggiore; Della Morte, Butic, Tribuzzi. All. Rastelli.