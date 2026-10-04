Ex Salernitana, Maggiore dice 300. Spunta un gesto dell’ex Mantovani Sfida speciale per il mediano. E il difensore si stringe alla squadra da capitano vero

Una gara speciale. E non per il suo passato con la maglia della Salernitana. Giulio Maggiore, capitano del Bari e leader dei galletti che vogliono riprendersi il primato, si prepara ad una serata speciale: in caso di presenza all’Arechi, il centrocampista ligure taglierebbe il traguardo delle 300 presenze in gare ufficiali in carriera.

Il gesto di Mantovani

Sono 20 i calciatori a disposizione di mister Rastelli, costretto per l’occasione a fare a meno degli infortunati Mantovani, Vicari, Celli, Burgio, Manzari e Gomez. Eppure arriva un gesto forte dall’ex Mantovani. Il capitano del Bari sarà con la squadra a Salerno per l’importante trasferta di questa sera. Il difensore non sarà della partita causa problema muscolare. Eppure il capitano biancorosso ha scelto di essere comunque con il gruppo: non solo è stato con la squadra, ma in serata potrebbe persino andare in panchina per stare vicino ai compagni. La partita con la Salernitana vale tanto per un Bari che cerca di tenere la vetta, con un occhio al Potenza.