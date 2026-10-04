LIVE | Salernitana-Bari 2-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Salernitana-Bari, la diretta testuale del match

SALERNITANA (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Longobardi (12' Villa), Tascone, De Boer (24' st Djamanca), Vitale, Llano; D’Ursi, La Gumina (24' st Lescano). A disp: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Capuano, Boncori, Del Pin, Cardoni, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi

BARI (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe (12' st Grcic), Mendicino, Maggiore (36' st Colangiuli); Della Morte (36' st Mané), Butic, Tribuzzi (41' st Esposito M.). A disp: Pissardo, Mantovani, Bianchi, Spadavecchia, Prisco. All. Rastelli.

Arbitro: Diop di Treviglio - assistenti: Rignanese e Storgato. IV uomo: Dorillo. FVS: Spatrisano

RETI: 10' pt rig Butic (B), 39' st Lescano (S), 43' st Djamanca (S)

NOTE. Spettatori: 14.184 di cui 500 ospiti e 6674 abbonati. Ammoniti: Cosmi (dalla panchina). Butic (B), Vitale (S), Cerofolini (B), Lescano (S), D'Ursi (S). Angoli: 9-6.

45' - Ammonito D'Ursi.

43' - GOL SALERNITANA - Cross di D'Ursi, colpo di testa di Djamanca che deposita in fondo al sacco.

41' - Cambio nel Bari: esce Tribuzzi entra Esposito.

39' - GOL SALERNITANA - Tiro-cross di Vitale, Lescano ci mette il piede e pareggia i conti!

36' - Doppio cambio nel Bari: escono Maggiore e Della Morte, entrano Colangiuli e Mané.

35' - Djamanca parte dalla sinistra, si accentra e calcia: palla alta.

34' - Girata di Lescano, palla a lato.

31' - Cerofolini respinge un angolo battuto da Anastasio, la palla arriva a Vitale che dal limite calcia malissimo.

29' - Ammonito Cerofolini.

28' - Bari pericolosissimo: Tribuzzi entra in area e serve Della Morte che dal dischetto dell'area di rigore calcia a colpo sicuro, Vitale s'immola e salva in angolo.

24' - Doppio cambio per la Salernitana: escono De Boer e La Gumina, entrano Djamanca e Lescano.

24' - Butic a centimetri dal raddoppio, il colpo di testa del numero 7 esce di pochissimo alla sinistra di Galeotti.

23' - Tiro di Maggiore, Galeotti respinge.

22' - Cross di Maggiore, colpo di testa di Mogos, palla a lato.

16' - Tribuzzi parte dalla corsia mancina, si accentra e calcia, Galeotti devia in angolo.

12' - Cambio nella Salernitana: esce Longobardi entra Villa. Nel Bari esce Darboe entra Grcic.

10' - Cross di Celiento, girata di testa di D'Ursi: Cerofolini blocca.

5' - D'Ursi si accentra e calcia dalla distanza, palla alta.

3' - Ancora Bari pericoloso: Della Morte punta l'area di rigore, si accentra e calcia, palla a lato di un soffio.

2' - Tiro cross velenoso di Tribuzzi, Galeotti smanaccia e libera.

1' - Si riparte.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: si va al riposo con il Bari avanti 1-0 sulla Salernitana.

47' - Ancora Salernitana: lancio di Vitale per Llano che controlla e calcia, palla a lato di un soffio.

47' - Salernitana pericolosa: angolo dalla sinistra, colpo di testa di Celiento, Cerofolini salva.

46' - Niente rigore per la Salernitana.

45' - Ammonito Cosmi.

45' - La Salernitana si gioca la card: chiesto un rigore.

43' - Proteste veementi della Salernitana per un contrasto in area di rigore tra Tribuzzi e La Gumina.

42' - Primo tiro nello specchio della Salernitana con D'Ursi, Cerofolini blocca senza alcun problema.

39' - Ancora Bari pericoloso: tiro-cross di Elia che per poco non sorprende Galeotti, palla in angolo.

38' - Arriva il dato degli spettatori presenti: sono 14.184 di cui 500 ospiti e 6674 abbonati.

37' - Ammonito Vitale.

28' - Ci prova la Salernitana: imbucata per D'Ursi che crossa al centro per La Gumina, il Bari si salva in angolo.

27' - Bari ancora pericoloso: Butic apre per Della Morte che entra in area e calcia, Galeotti respinge.

20' - Ci prova ancora il Bari: tiro dalla distanza di Della Morte, Galeotti devia in calcio d'angolo.

13' - Ancora Bari pericoloso, ci prova Mogos, tiro alto.

11' - Ammonito Butic per aver esultato sotto la Curva Sud.

10' - GOL BARI: Butic calcia centrale e batte Galeotti.

8' - Calcio di rigore per il Bari. Celiento stende in area Maggiore, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. All'Arechi va in scena Salernitana-Bari, crocevia stagionale per i granata che hanno necessità di recuperare punti rispetto alle zone di vertice. Cosmi sorprende tutti e lancia nella mischia a sorpresa Longobardi e De Boer.