Salernitana, Iervolino sorride: l’esultanza al gol di Varela Djamanca Il patron esulta al 2-1 e si gode la festa. Pronta una nuova ricapitalizzazione in attesa del futuro

Il suo yacht approda mentre le tifoserie di Salernitana e Bari stanno per rinnovare il loro patto d’amore. I cori contro l’amico De Laurentiis rimbombano. Insieme Iervolino e ADL sulle poltrone della tribuna autorità dell'Arechi c’erano stati in Salernitana-Napoli 0-2, quando la squadra partenopea faceva i conti con l’era Garcia mentre la Bersagliera arrancava. Una vita sportiva fa. Ora la Salernitana si ritrova in C. E sembrava sul punto anche di dover quasi salutare il sogno promozione diretta dopo 70’ difficili, in balia del punteggio. Poi la risposta nel finale. La reazione d’orgoglio con il gol di Lescano e la testata di Varela Djamanca cha accendono anche Iervolino. Il patron esulta al gol del 2-1, applaude forte. Alla fine si gode la festa. La sua Salernitana riparte. Mentre il futuro è sempre al centro delle discussioni. La volontà di cedere resta inalterata ma vedere correre la squadra granata è spinta in più per il presente.

La carezza di Cosmi

Serviranno altri sette milioni per portare al termine la stagione. Iervolino non farà un passo indietro. E intanto Cosmi gli lancia l’ennesimo assist al bacio: “Non sapevo che Iervolino fosse qui. Ho un ottimo rapporto con lui, anche se ci sentiamo pochissimo. Ha avuto parole di grande incitamento e fiducia nei miei confronti e sono molto sensibile a questo. Con me ha questo tipo di rapporto e ne sono orgoglioso”.