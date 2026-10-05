Salernitana, il colpo del ko di Djamanca stende il Bari...e La Gumina L'esultanza sfrenata 'costa' un colpo al naso per l'attaccante: la ricostruzione

Il cross di D'Ursi. La panchina che si alza mentre l'Arechi trattiene il fiato. Poi il colpo di testa di Varela Djamanca, lo stadio che esplode. La rimonta perfetta. La Salernitana riprende il Bari, lo fa con un finale batticuore. La festa sotto la Curva Sud Siberiano è l'immagine nitida di quella che può rappresentare un successo spartiacque.

Il colpo del ko

Dopo il colpo di testa, Varela Djamanca indica la bandierina mentre la squadra lo sta rincorrendo e la panchina si dirige verso la Curva. L'esterno regala un'acrobazia spettacolare. A farne le spese però è La Gumina. L'attaccante subisce un colpo sul naso e si sfila dai festeggiamenti. Perdita di sangue immediatamente medica non senza sorrisi dallo staff granata. A fine gara i tamponi che spuntano dal naso della punta sono l'istantanea perfetta per discrivere il colpo durissimo incassato. Ma il risultato dice 2-1 e tutto passa in secondo piano.