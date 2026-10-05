Avversari Salernitana, tensione Casarano ma Di Bari va verso la riconferma Dure le parole di Filograna: "E' una questione mentale, serve analisi profonda"

Un momento di grande crisi. Il Casarano arriva alla sfida con la Salernitana con tanta tensione. La sconfitta di Sorrento ha fatto tremare la panchina di Vito Di Bari. Dure le parole del patron Filograna: "C’è grande amarezza e sconcerto. Avevamo chiesto una reazione di personalità ai ragazzi, per dimostrare le qualità che riteniamo di avere all’interno della rosa. Non siamo stati ripagati. Sicuramente questa situazione merita un’analisi profonda. Quando le cose non vanno bene sono il primo a mettersi in discussione, oltre a tutti gli altri dipendenti tra cui calciatori e staff tecnico. Valuteremo nelle sedi opportune e parleremo con i diretti interessati. E’ sicuramente una questione mentale, forse non riusciamo a reagire nei momenti importanti. Siamo convinti di avere calciatori forti a disposizione e giovani di grande prospettiva, forse è l’alchimia che sta mancando".

Di Bari verso la conferma

Dalle prime indiscrezioni, si va verso la riconferma di Di Bari. La società rossazzurra sarebbe orientata a confermare la fiducia all’allenatore che dovrebbe essere regolarmente in panchina domenica prossima. All’orizzonte c’è la delicatissima sfida casalinga contro la Salernitana, un appuntamento che assume un peso specifico enorme nell’economia della stagione dei salentini.