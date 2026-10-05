Salernitana, relax post-Bari. Cosmi spera in recuperi dall'infermeria "O Acciaroli o camera iperbarica per riposarmi", la battuta del tecnico. Domani la ripresa

"Devo scegliere dove passare il giorno di riposo: o Acciaroli o una camera iperbarica per tutto l'ossigeno che ho bruciato". L'immancabile ironia di Serse Cosmi. Il post-Bari è nel segno del riposo. La Salernitana preferisce staccare la spina, godersi la rimonta sull’ex capolista e ricaricare le pile. D’Ursi celebra il successo e utilizza la parola “Grandi” per certificare l’impresa della Bersagliera.

La ripresa

Domani tutti in campo perché all’orizzonte c’è la delicata trasferta con il Casarano. Il tecnico spera in buone notizie dall’infermeria. Riflettori puntati su Malik Djibril, fuori da oltre un mese (prima del derby con la Cavese) per una lussazione al gomito. L’ex Picerno sarà valutato dallo staff medico in settimana, per capire se potrà essere almeno in panchina al Capozza. L’innesto del medino allargherebbe le rotazioni a centrocampo, con attualmente il solo Gyabuaa a disposizione in panchina. Positivo l’approccio di De Boer che nella ripresa però ha pagato la lunga inattività. Serve accrescere la condizione così come Capuano, in panchina e bramoso di una chance.