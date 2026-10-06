Restyling Arechi e Volpe, giornata cruciale: il Cipess vota il finanziamento Alle ore 18:30 è fissata la seduta che dovrebbe dare il via libera definitivo ai 139 milioni di euro

Giornata cruciale. Si gioca oggi a Roma la partita per il restyling dell'Arechi e del Volpe. Dopo un lungo percorso, il faldone legato al finanziamento dei due impianti sportivi approda al Cipess. Sabato scorso, sul tema, si era espresso così il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit: “Parteciperò personalmente, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla riunione del CIPESS che si terra’ martedì 6 ottobre alle ore 18,30 presso Palazzo Chigi. All’ordine del giorno ci sarà la delibera del finanziamento per 289 milioni di euro per gli Stadi di Napoli (Maradona) e Salerno (Arechi e Volpe). Come da impegno preso saranno 150 i milioni finanziati per l’adeguamento e la ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e 139 i milioni per gli stadi Arechi e Vestuti di Salerno (il riferimento dovrebbe essere al Volpe, ndr)".

Ipotesi commissariamento Figc

Intanto, in queste ore, si scioglierà anche il nodo sul possibile commissariamento della Figc. E, secondo indiscrezioni, a ricoprire il ruolo di commissario sarò lo stesso Giovanni Malagò, attuale numero uno della Figc. Attesa per l'incontro con il presidente del Coni Buonfiglio. I due parleranno in modo approfondito della situazione, cercando soluzioni che evitino una pericolosa spaccatura della Giunta. La principale è che sia lo stesso Malagò, che paga un presunto errore commesso dalla Figc al momento dell'ammissione, a fare il commissario. Una soluzione che traghetterebbe la Federcalcio fino al prossimo dicembre prima delle nuove elezioni, con Malagò grande favorito.