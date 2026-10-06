Salernitana, D'Ursi tra "undici comandamenti" e record di solidarietà L'attaccante è imprescindibile per Cosmi. La sua maglia vola sulla piattaforma 'CharityStars'

L'attesa per il primo gol con la maglia della Salernitana resta. Eppure, Eugenio D'Ursi uno dei più belli in stagione lo ha realizzato fuori dal rettangolo di gioco. Il numero undici è al momento il recordman della Salernitana nella campagna benefica lanciata dal club per le maglie in onore di San Matteo indossate nella sfida interna con il Giugliano. Il kit del numero undici è stato venduto a 600 euro, battendo la concorrenza di Lescano, secondo, e dei vari Achik, Anastasio, Boncori, Cardoni, Cevers, Dal Pin, Tascone, Vitale, Zoia. Disponibili fino a giovedì invece le maglie di: Bevilacqua, Capuano, Celiento, Galeotti, Gyabuaa, La Gumina, Llano, Longobardi, M. Djamanca, Pieraccini, Villa. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi-Mieloma) – Sezione di Salerno.

"Gli undici comandamenti"

Intanto, per D'Ursi manca solo il gol per festeggiare un inizio da protagonista assoluto. Sui social, l'esterno ha voluto raccontare la sua gioia dopo la vittoria al cardiopalma col Bari, con assist al bacio per la testata vincente di Varela Djamanca: "Non ci sono parole per descrivere l’emozione di ieri sera dico solo una parola: GRANDI". Nelle foto scelte dall'attaccante l'esultanza rabbiosa sotto la Curva Sud Siberiano. Irrompe capitan Tascone: "Quanti sono i comandamenti?". D'Ursi risponde "undici", ricordando il suo numero di maglia. E un tifoso lancia la profezia social: "Domenica il prossimo gol sarà il tuo, ma anche i tuoi assist pennellati sono meravigliosi come un gol".