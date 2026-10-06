Ex Salernitana, Raffaele: "Si vuole tutto e subito, non è sempre facile" L'ex tecnico a Sportitalia: "Lo scorso anno siamo stati in vetta, in C è durissima"

"Si vuole tutto e subito: non sempre è possibile, soprattutto in serie C". L’ex Giuseppe Raffaele commenta il campionato di serie C ai microfoni di Sportitalia: “Io ho una mia visione delle cose. Si vuole tanto e tutto subito ma nel calcio non è possibile. Perché il Benevento ci ha messo quattro anni per risalire in serie B. E anche il Benevento era in serie A e poi è tornato in C. Noi lo scorso anno a Salerno avevamo una squadra nuova, siamo stati in vetta per quindici partite. Il Benevento aveva 91 punti nelle corde, Salernitana e Catania invece hanno dovuto modificare tanto”.

“Sul girone ci sono tanti club per blasone”

“Questo è un girone in cui ci sono tante squadre per blasone, per città, per organico e anche per costi che sono importanti. Non si può parlare di fallimento quando non si vince perché ci sono tante squadre in lizza e alla fine ne vince sempre una. Non c’è una favorita. Il Bari è segnato dalla retrocessione dello scorso anno. Non ho un pronostico secco ma la Salernitana può giocarsela con Bari e Catania”.