Salernitana, un body per i piccoli tifosi: l'iniziativa del club Parte l'idea voluta dal club per i neonati

Il primo regalo per i tifosi del domani. Questa mattina l’amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano, si è recato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per la consegna ufficiale dei body neonato annunciata nelle scorse settimane. Una donazione voluta fortemente dal club e dallo sponsor tecnico Givova.

L’ad è stato ricevuto dal direttore generale dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dott. Nicola Cantone, che in rappresentanza dell’ente ospedaliero ha simbolicamente consegnato i primi body ai genitori dei neonati presso il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, guidato dalla dottoressa Graziella Corbo.