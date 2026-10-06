Casarano-Salernitana, riecco Tona Mbei: fece infuriare i granata nel 2025 Il fischietto di Cuneo torna ad arbitrare i granata dopo i veleni dello scorso anno

Casarano-Salernitana, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00, sarà diretta dal signor Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. Gli assistenti saranno Leonardo Rossini (sez. Genova) e Umberto Galasso (sez. Torino). Il quarto uomo sarà Alessandro Recchia (sez. Brindisi). Al Fvs il leccese Angelo Tomasi. Una designazione che non strappa sorrisi visto l'unico e amarissimo precedente. Tona Mbei fu protagonista di Salernitana-Audace Cerignola 2-3, con i granata che vennero rimontati dopo il doppio vantaggio. Il gol di Cuppone arrivò al 97', con la Salernitana in dieci per l'espulsione di Capomaggio. A fine gara nervi tesissimi, con il cartellino rosso che venne mostrato anche a capitan Inglese e al ds Faggiano.