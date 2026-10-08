Iervolino, non solo Salernitana: venti milioni per un hotel a Porto Cervo Il patron della Bersagliera investe in un altro settore: atteso il closing

Un nuovo investimento da capogiro. Danilo Iervolino allarga il suo ventaglio di interessi. Mentre il presente della Salernitana è legato a doppio filo anche ad un possibile addio in caso di acquirente, l’imprenditore di Palma Campania ha chiuso una nuova operazione. Iervolino ha infatti acquistato lo storico albergo “Luci di la muntagna”, a Porto Cervo in Sardegna. Operazione da venti milioni di euro per convincere la famiglia Kassam, proprietaria della struttura, punto centrale in Costa Smeralda.

Nei prossimi giorni a Roma il closing in uno studio notarile di Roma dopo una trattativa durata mesi. Da una parte del tavolo la società venditrice, la Alberghiera Sa conca srl (partecipata da due società immobiliari con sede a Cipro riconducibili alla famiglia Kassam); dall’altra lo stesso Iervolino, fondatore di UniPegaso, già editore di Bfc media/L’Espresso e presidente del club granata. La Nuova Sardegna cita, come candidati che erano interessati all’affare, Leonardo Maria Del Vecchio e Antonio Percassi, anche se alla fine Iervolino ha avuto la meglio.