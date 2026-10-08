Salernitana, test in famiglia in vista del Casarano: le ultime Cosmi medita novità di formazione per la trasferta in Puglia

La classica sgambatura infrasettimanale per tenere alta la concentrazione. Seduta pomeridiana per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Continua la preparazione in vista della gara contro il Casarano, in programma domenica 11 ottobre alle 15:00 allo stadio Giuseppe Capozza. Per la squadra granata test in famiglia nel chiuso del quartier generale di Pontecagnano Faiano. Cosmi pensa a possibili novità di formazione, con il rilancio di Villa sulla sinistra e lo spostamento di Llano sulla corsia destra.

Davanti invece può scoccare l'ora di Lescano in coppia con D'Ursi. La Gumina, alle prese con un fastidio alla caviglia, può partire dalla panchina e subentrare a gara in corso. Lavoro differenziato per Malik Djibril e Jonas Heinz. Palestra e terapie per Ismail Achik. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.