Salernitana, San Matteo e solidarietà: dall'asta benefica oltre 13mila euro Si chiude nel migliore dei modi l'iniziativa del club. A 'vincere' la classifica un portiere

Si è chiusa con un numero importante l'asta benefica lanciata dalla Salernitana dopo la sfida con il Giugliano e in concomitanza con il lancio della maglia Special Edition in onore di San Matteo. Dopo aver polverizzato in pochissimi minuti i 219 modelli "store", ieri si è chiusa terminata la vendita online sul portale Charity Stars, con la possibilità per i tifosi di poter partecipare all'asta benefica per potersi accaparrare i modelli "match-worn".

Il risultato

Il risultato lascia sorrisi: oltre 13mila euro la cifra raccolta e che sarà devoluta alla sezione AIL di Salerno, al fianco del club nelle tante iniziative benefiche organizzate dal club granata nel corso degli anni sotto la gestione Iervolino. Le più rare, anche le più care, gli esemplari dei due portieri, infatti, in nero e oro a differenza di quelle bianche, sono andate via a 800 (Galeotti) e 720 (Cevers). Tra i calciatori di movimento spicca Lescano (710), la più economica invece quella del giovane Del Pin (400), ancora a caccia dell'esordio ufficiale.

La classifica

Galeotti — 800 Cevers — 720 Lescano — 710 Achik — 700 Llano — 666 Villa — 665 Celiento — 660 Capuano — 660 Djamanca — 655 Pieraccini — 655 La Gumina — 625 Bevilacqua — 621 Vitale — 610 Gyabuaa — 604 Longobardi — 560 Cardoni — 550 D’Ursi — 510 Zoia — 510 Tascone — 510 Boncori — 465 Anastasio — 460 Del Pin — 400

Totale: 13.316 euro