Salernitana, San Matteo e solidarietà: dall'asta benefica oltre 13mila euro

Si chiude nel migliore dei modi l'iniziativa del club. A 'vincere' la classifica un portiere

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Salerno.  

Si è chiusa con un numero importante l'asta benefica lanciata dalla Salernitana dopo la sfida con il Giugliano e in concomitanza con il lancio della maglia Special Edition in onore di San Matteo. Dopo aver polverizzato in pochissimi minuti i 219 modelli "store", ieri si è chiusa terminata la vendita online sul portale Charity Stars, con la possibilità per i tifosi di poter partecipare all'asta benefica per potersi accaparrare i modelli "match-worn". 

Il risultato

Il risultato lascia sorrisi: oltre 13mila euro la cifra raccolta e che sarà devoluta alla sezione AIL di Salerno, al fianco del club nelle tante iniziative benefiche organizzate dal club granata nel corso degli anni sotto la gestione Iervolino. Le più rare, anche le più care, gli esemplari dei due portieri, infatti, in nero e oro a differenza di quelle bianche, sono andate via a 800 (Galeotti) e 720 (Cevers). Tra i calciatori di movimento spicca Lescano (710), la più economica invece quella del giovane Del Pin (400), ancora a caccia dell'esordio ufficiale. 

La classifica

  1. Galeotti — 800
  2. Cevers — 720
  3. Lescano — 710
  4. Achik — 700
  5. Llano — 666
  6. Villa — 665
  7. Celiento — 660
  8. Capuano — 660
  9. Djamanca — 655
  10. Pieraccini — 655
  11. La Gumina — 625
  12. Bevilacqua — 621
  13. Vitale — 610
  14. Gyabuaa — 604
  15. Longobardi — 560
  16. Cardoni — 550
  17. D’Ursi — 510
  18. Zoia — 510
  19. Tascone — 510
  20. Boncori — 465
  21. Anastasio — 460
  22. Del Pin — 400

Totale: 13.316 euro 

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