Salernitana, devi rompere due tabù! Casarano sarà un test probante La sfida del Capozza può sancire un punto di partenza importante per gli uomini di Cosmi

Un esame da non fallire. La Salernitana si prepara alla super sfida di Casarano e ci arriva con il vento che soffia forte alle sue spalle dopo la vittoria batticuore con il Bari. Un'onda lunga da sfruttare, contro un avversario in difficoltà e alla ricerca di riscatto, anche per rompere due tabù che stanno accompagnando il cammino della Bersagliera. Il primo è legato alla continuità: fin qui in stagione mai la Salernitana è riuscita a vincere due gare di fila in stagione. Dopo il successo col Potenza arrivò il pari di Barletta. Al successo sul Giugliano è seguito il bruttissimo scivolone di Crotone.

Rendimento altalenante

Una motivazione di questa altalena di risultati è legata anche alle difficoltà in trasferta. Lontano da casa per la Salernitana solo due pareggi e una sconfitta, con una media di 0,67 punti a partita. A questo si aggiunge un dato: appena tre gol realizzati e quattro subiti. Tutt'altra musica quando si scende in campo all'Arechi. I granata sono scivolati col Sorrento al debutto, hanno incassato pari e fischi nel derby con la Cavese, poi però hanno cambiato musica con tre vittorie di fila. La media sottolinea 2 punti a partita.