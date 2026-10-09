Salernitana, devi rompere due tabù! Casarano sarà un test probante

Un esame da non fallire. La Salernitana si prepara alla super sfida di Casarano e ci arriva con il vento che soffia forte alle sue spalle dopo la vittoria batticuore con il Bari. Un'onda lunga da sfruttare, contro un avversario in difficoltà e alla ricerca di riscatto, anche per rompere due tabù che stanno accompagnando il cammino della Bersagliera. Il primo è legato alla continuità: fin qui in stagione mai la Salernitana è riuscita a vincere due gare di fila in stagione. Dopo il successo col Potenza arrivò il pari di Barletta. Al successo sul Giugliano è seguito il bruttissimo scivolone di Crotone.
Rendimento altalenante
Una motivazione di questa altalena di risultati è legata anche alle difficoltà in trasferta. Lontano da casa per la Salernitana solo due pareggi e una sconfitta, con una media di 0,67 punti a partita. A questo si aggiunge un dato: appena tre gol realizzati e quattro subiti. Tutt'altra musica quando si scende in campo all'Arechi. I granata sono scivolati col Sorrento al debutto, hanno incassato pari e fischi nel derby con la Cavese, poi però hanno cambiato musica con tre vittorie di fila. La media sottolinea 2 punti a partita.