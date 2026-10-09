Salernitana, ritorna...Faggiano: il ds si mette alle spalle l'inibizione Superato lo stop dopo la Cavese, per l'uomo mercato granata domenica sarà il derby del cuore

Un derby speciale. Non solo per il ritorno vicino casa bensì per la possibilità di poter condividere con i calciatori anche il pre e il post-partita. Daniele Faggiano torna...a disposizione. Il direttore sportivo della Salernitana ha terminato il suo periodo di inibizione e potrà essere nuovamente al fianco dei suoi calciatore. Il destino gli ha offerto proprio la sfida di Casarano, a pochi chilometri dalla sua Veglie per quello che si preannuncia come la sfida del cuore.

L'inibizione

Per Faggiano oltre un mese lontano dal campo. L'inibizione era arrivata dopo il derby con la Cavese con il pugno durissimo del Giudice Sportivo. La Salernitana, attraverso i suoi legali, aveva immediatamente presentato reclamo per ridurre il periodo di inibizione inizialmente previsto fino al 28 ottobre. La linea difensiva del club dell’ippocampo, curata dallo studio legale Sica, con gli avvocati Tommaso e Salvatore Sica, e dallo studio legale Fimmanò, con l’avvocato Pietro Iovine, ha avuto la meglio. Squalifica ridotta fino all'8 ottobre e ora il ritorno a casa.