Restyling Arechi, Bicchielli (Fi): "Basta propaganda, parlano gli atti" Il deputato salernitano: "A De Luca vorrei ricordare che c'è differenza tra gli annunci e gli atti"

“Le opere si realizzano con gli atti concreti, non con i proclami e la propaganda spicciola”. A dichiararlo è Pino Bicchielli, deputato salernitano di Forza Italia, intervenendo nel dibattito sui finanziamenti destinati alla riqualificazione dello stadio Arechi.

“La riqualificazione dello stadio Arechi rappresenta una straordinaria opportunità per Salerno, per la sua squadra e per l’intera comunità. Proprio per questo sarebbe opportuno evitare la corsa alle medaglie, soprattutto da parte di chi continua a interpretare ogni risultato istituzionale come una conquista personale”, ha dichiarato il parlamentare salernitano.

“A Vincenzo De Luca vorrei ricordare che esiste una differenza sostanziale tra gli annunci e gli atti concreti. Il via libera del CIPESS alla modifica dell’Accordo per la coesione tra Governo e Regione Campania, che consente di destinare 139 milioni di euro agli impianti Arechi e Volpe, rappresenta un passaggio fondamentale. Un risultato che dimostra come, quando esistono le condizioni e la volontà istituzionale, sia possibile dare risposte concrete ai territori”, ha aggiunto Bicchielli.

“L’obiettivo prioritario delle istituzioni dovrebbe essere uno soltanto: trasformare lo stadio Arechi in un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni sportive della città. Salerno ha bisogno di risultati, non di inutili rivendicazioni politiche. A De Luca lasciamo volentieri la gara per i titoli sui giornali. Noi preferiamo concentrarci sui fatti, perché lo stadio Arechi appartiene ai salernitani, non alla propaganda di una parte politica”, ha concluso il deputato di Forza Italia.