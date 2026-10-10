Casarano-Salernitana e la vetrina di Rai 2: i dettagli Appuntamento in chiaro per tutti i tifosi

Domenica alle 15. Un 'must' del calcio di un tempo. Casarano-Salernitana avrà il sapore di un ritorno al passato. Anche per la diretta in chiaro sulle reti Rai. Il match del Capozza sarà trasmesso su Rai 2. All’interno della Domenica Sportiva Pomeriggio, condotta da Francesca Spaziani Testa e Gianluca Semprini, spazio al match della nona giornata di campionato. A partire dalle ore 15:00 la diretta del match con la telecronaca di Giacomo Capuano ed il commento tecnico di Alberto Di Chiara. Da bordocampo Piergiorgio Severini. Una possibilità per tutti i tifosi per seguire i granata anche alla luce del divieto di trasferto per i supporters granata.