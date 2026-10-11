Salernitana, insulti dalla tribuna: Cosmi interrompe l'intervista Il tecnico ha interrotto il suo commento ai microfoni Rai

Un battibecco con un tifoso. Serse Cosmi ha commentato Casarano-Salernitana 0-0 prima di interrompere la sua disamina perché incalzato dalla tribuna del Capozza. Tutto in onda sulle reti Rai, con l'allenatore che ha stoppato la sua intervista guardando fisso verso l'autore degli insulti.

La disamina di Cosmi: “Abbiamo avuto diverse occasioni, alcune clamorose. Abbiamo sprecato un tempo, giocando sotto ritmo, facendo errori tecnici eccessivi ma non per questa categoria. Nella ripresa abbiamo provato a vincere, le gambe erano pesanti su un terreno non facile. Ci è mancata la rabbia, la determinazione. Non è bastato”.