Salernitana, Cosmi col dubbio modulo: a Picerno possibili novità? L'assenza di Djamanca lascia il solo Cardoni come esterno offensivo. Cosmi può cambiare

Scelte obbligate, così come la valutazioni e le riflessioni sull'undici iniziale. Questa volta Serse Cosmi non ha l'imbarazzo della scelta, tutt'altro. La sua Salernitana, che a Picerno si gioca un pezzettino di stagione e soprattutto di stabilità della panchina dopo la fiducia arrivata lunedì da Danilo Iervolino, deve fare i conti con un attacco decimato. L'assenza causa infortunio di Varela Djamanca apre l'emergenza sulle corsie. Manca ancora Achik, in attacco non ci sarà nemmeno La Gumina. Se Lescano e D'Ursi sono sicuri di una maglia da titolare, ora c'è da risolvere il rebus su quale vestito tattico la Salernitana sceglierà per la sfida di Picerno.

La continuità

Il 3-4-2-1 viaggia verso la riconferma ma potrebbe presentare una novità sulla trequarti: potrebbe scoccare l'ora di Cardoni, oppure Vitale potrebbe alzare il suo raggio d'azione e agire da trequartista. Ci sarebbe anche la soluzione Djibril, già provato come sottopunta sia in amichevole che in Coppa Italia con la Scafatese ma senza grandi risvolti. Inoltre il mediano è reduce dal problema al gomito che lo ha tenuto ai box per oltre un mese.

Cambio modulo

Non è da escludere però che Cosmi possa passare al 4-4-2. Una scelta che permetterebbe di alzare il raggio d'azione di Villa e Llano, favorirebbe i cross per Lescano, con maggiore copertura alle loro spalle. In tal spera in una chance Longobardi, possibile soluzione sull'out di destra, con Pieraccini e Celiento coppia centrale mentre Anastasio agirebbe da terzino sinistro. Occhio anche allo spostamento di Pieraccini sulla fascia, con Capuano al centro.