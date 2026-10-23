Picerno-Salernitana, manca il 'timbro' del Gos: attesa per la prevendita ospite Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via alla corsa ai biglietti per i tifosi granata

Si attende solo il via libera. Dopo il lancio della prevendita arrivato mercoledì scorso, con il quale l'Az Picerno ha annunciato che, in occasione della sfida contro la Salernitana in programma lunedì 26 ottobre allo stadio “Donato Curcio” sarà Giornata Rossoblù, ovvero abbonamenti e titoli stagionali non validi per il match con la Bersagliera, ora c'è attesa per la prevendita del settore ospiti.

Si attende in queste ore il via libera del Gos prima di far scattare la corsa al biglietto. Saranno 630 i posti a disposizione per il settore ospiti dell'impianto rossoblu, con una caccia al biglietto pronta a scattare già nelle prime ore del pomeriggio, appena si avrà il semaforo verde. Facile immaginare un sold-out in pochi minuti. Per i tifosi granata sprovvisti di tagliandi non sarà possibile per i residenti di Salerno e provincia recarsi nei settori locali dell'impianto.