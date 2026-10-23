Salernitana, la legge degli ‘ex’: Cardoni e Djibril sperano I due calciatori tornano nel club in cui si sono imposti. E sognano una chance

Un ritorno speciale. Karim Cardoni e Malick Djibril tornano a Picerno e sognano una chance con la maglia della Salernitana. Nello stadio che li ha lanciati, il posticipo di lunedì sarà speciale sia per l’esterno che per il centrocampista. E chissà che Serse Cosmi non possa chiedere ausilio ai due ex per dare fiato alle speranze rimonta della Salernitana.

Cardoni spera

Fin qui poche chance per lasciare il segno per l’esterno, arrivato per 50mila euro dal Picerno in estate. Cardoni è stato atteso a lungo e potrebbe beneficiare dell’emergenza offensiva per provare a strappare minuti e consensi. Cosmi lo ha sempre elogiato per le qualità tecniche ed atletiche ma allo stesso tempo ha chiesto pazienza. I forfait di Achik e Varela Djamanca ora gli spalancano le porte per un utilizzo quanto mai sicuro.

Djibril insidia

Differente invece il cammino di Djibril. Cosmi lo aveva provato come sottopunta in ritiro e anche con la Scafatese in Coppa Italia. Poi il brutto infortunio al gomito, la paura per una dolorosa frattura che aveva gettato il gruppo nello sconforto prima del derby con la Cavese. Ora il rientro in gruppo e la possibilità di minutaggio sia in mediana che in posizione più avanzata.