Picerno-Salernitana, Di Deo al debutto: "Vogliamo dare un segnale" "Dobbiamo tornare a credere nelle nostre qualità"

Guido Di Deo si prepara all'esordio. Az Picerno-Salernitana sarà una sfida speciale: "Sono stati giorni complessi, nei quali abbiamo cercato soprattutto di ritrovare lo spirito giusto, la fiducia e la voglia di reagire. Questa squadra deve tornare a credere nelle proprie qualità e dimostrare, prima di tutto a se stessa, quanto vale.

Abbiamo lavorato per correggere quelle situazioni e quelle sbavature che nell’ultimo periodo ci sono costate care, concentrandoci sulla prestazione, sull’attenzione e sulla cura del singolo gesto tecnico.Una partita come quella contro la Salernitana può essere l’occasione giusta per dare un segnale. Dobbiamo pensare a noi stessi, ritrovare coraggio e mettere in campo tutto quello che abbiamo".