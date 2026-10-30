Salernitana, Di Bari al Mary Rosy per la firma. Allenamento slitta al pomeriggio Il tecnico è pronto a diventare il nuovo allenatore granata

Vito Di Bari è pronto ad unirsi alla Salernitana. Il tecnico è arrivato al Centro Sportivo Mary Rosy per incontrare i dirigenti Alfano e Faggiano, pronto per siglare il contatto che lo legherà al club granata fino al termine della stagione. Previsti bonus e opzione di rinnovo in caso di serie B.

In mattinata è attesa l’ufficialità del club. Di Bari guiderà la squadra nel pomeriggio, dopo che l’allenamento mattutino è stato annullato. Niente doppia seduta dunque. Di Bari porterà con sé il vice Federico Giampaolo, ex granata, e probabilmente un altro collaboratore. Nello staff tecnico dovrebbero restare il preparatore atletico De Maria e quello dei portieri Visconti. Si va verso l'addio con Scurto.