Ex Salernitana, Sepe ma non solo: quanti granata diventano allenatori! Nuova abilitazione per sei granata

Una lista lunghissima in cui spiccano tantissimi ex calciatori della Salernitana. La Figc ha reso noto gli allenatori che hanno conseguito l'abilitazione Uefa B. Dopo aver seguito i corsi a Coverciano, per tantissimi ex atleti è arrivato il via libera. Nel documento del settore tecnico guidato da Mario Beretta spiccano diversi ex granata, tra cui Luigi Sepe ma non solo. Nell'elenaco anche Riccardo Bocalon, Alfredo Donnarumma, Andrea Mazzarani, Antonino Ragusa e Alessandro Tuia.