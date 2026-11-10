Salernitana, Faggiano a 360 gradi: "Mollare adesso è da codardi! Serve unione" Il ds: "Si sta esasperando la situazione, abbiamo bisogno di tutti, Iervolino è con noi"

Daniele Faggiano analizza il momento della Salernitana: "“Si sta esasperando molto la situazione, cerco di essere attento alle questioni fuori dal campo. Io la Salernitana me la sento dentro. La tifoseria, non ho bisogno di accarezzare nessuno, ci resta sempre vicino. Ci possono stare gli sfottò, anche le parole fuori dalle righe. L’analisi deve essere profonda ovviamente, ma io sto qui da un anno e mezzo, ci portiamo tutti il percorso degli anni precedenti, io faccio il dirigente e non mi ritengo un mercenario. Io ci metto tutto me stesso, cerco di dare quanto posso e più di quello che posso. Però, ripeto, si sta esasperando tutto. Io vivo la città, lavoro per la Salernitana e per Salerno. Chiedo che, se devono volare parole esagerate, siano indirizzate a me. Sono stato additato come uno spensierato, perché ho lanciato qualche saluto sabato scorso al Breda, ma lo faccio perché la squadra ha bisogno di serenità.

A volte escono notizie che sono vere e me ne preoccupo, perché non dovrebbero uscire. Questo non è un attacco ai giornalisti, ma mi terrorizza il fatto che ci sia qualcuno che faccia da talpa. Sì, io ieri ho parlato con la squadra. Io non sto facendo retorica, perché so di aver sbagliato. Bisogna però pensare al fatto che dietro ai professionisti ci siano degli uomini, una famiglia e nonostante questo va bene alzare i toni nei miei confronti. Ma non esasperate, sento dire che faccio il mercato con un tornaconto, un’assurdità. Vi assicuro che il patron se ne interessa tantissimo. Non ci lascerà allo sbando. Chiedo alla stampa di aiutare”.

Su Iervolino

"Il patron ci sta vicino, non è vero che è disinteressato, anzi è più vicino e presente che mai. Non sono io a potergli suggerire cosa fare".

Sul ritiro

"Non ci stiamo comportando da Salernitana. Vado contro i miei interessi, dobbiamo ponderare tutto insieme al mister e alla società. C’è stata una riunione per decidere bene, perché c’era anche chi non era d’accordo col ritiro. Ancora non sappiamo dove si farà, domani ci alleneremo come di consueto al centro sportivo. Giovedì la squadra sosterrà un allenamento allo stadio Arechi, mentre venerdì riprenderà la consueta seduta matuttina al Mary Rosy, pranzeremo, prima di partire in ritiro anticipato. Il ritiro non è una punizione, ma un modo per ritrovare la calma che in questo periodo manca all’ambiente".

Su episodio del treno

l commento di Anastasio? Ha agito d’istinto perché non c’era la volontà di litigare, ma vi assicuro, ripeto, che le parole riportate non ci sono state. I telefoni? Da Picerno l’utilizzo è stato vietato, soprattutto quando si fa allenamento”.