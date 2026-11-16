Salernitana, assente Di Bari alla ripresa: il tecnico a Coverciano Seduta diretta dal vice-Scurto

Dopo la gara vinta ieri contro il Catania, la Salernitana si è ritrovata questo pomeriggio presso il centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione in vista del prossimo turno di campionato, in programma venerdì 20 novembre sul campo della Casertana. Assente Vito Di Bari. Il tecnico si è recato a Coverciano per prendere parte all’incontro di aggiornamento professionale obbligatorio nell’ambito della 35ª edizione della Panchina d’oro. La seduta di lavoro è stata diretta dal vice allenatore Giuseppe Scurto, coadiuvato dagli altri membri dello staff tecnico.

I calciatori granata sono stati divisi in due gruppi: quelli maggiormente impiegati contro gli etnei hanno svolto un lavoro defaticante in palestra, mentre gli altri hanno disputato una partitina con la formazione Primavera. Lavoro differenziato per Muhamed Varela Djamanca e Antonino La Gumina. Sui due calciatori sono arrivate rassicurazioni sulle loro condizioni da Di Bari. Terapie per Malik Djibril. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle 14:30, sempre al Mary Rosy.