Caso Butic, Cosmi: «Provo amarezza, non sono mai stato razzista» Le parole del tecnico dopo la stangata del Giudice Sportivo

«Prendo atto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in ordine alla partita Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Accetto la decisione, pur non condividendola. Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono». Lo ha detto Serse Cosmi, commentando la decisione del Giudice sportivo per il caso Butic.

«Sono stato un insegnante, un istruttore e poi un allenatore. Ho passato la mia vita sui campi, nelle scuole calcio, nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo, anche da terre meno fortunate, da situazioni difficili. Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere. Non solo come calciatori, ma come persone. Per me ogni ragazzo è sempre stato prima di tutto un ragazzo, senza mai distinzioni di provenienza, di colore, di nazionalità, di origine etnica, di religione. Chi mi ha conosciuto davvero, chi è stato allenato da me, chi ha condiviso con me uno spogliatoio, un campo di periferia lo sa bene. Questa è la mia storia familiare, personale e professionale. Ed è una storia che non può essere cancellata né ridotta a un singolo episodio che ritengo non connotato da intenti discriminatori, per quanto censurato dalla giustizia sportiva», prosegue l'allenatore della Salernitana.

«Provo amarezza, perché una frase che io, per come sono fatto, non ritengo offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista, è stata interpretata come tale. Desidero esprimere il mio dispiacere anche per la società per la quale sono tuttora contrattualizzato e che rappresentavo in panchina in quel frangente. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando vicinanza e stima, in particolare i tanti ragazzi da me allenati in oltre trent'anni di carriera. Resto fiducioso nella giustizia sportiva e nei valori autentici dello sport, che sono quelli dell'inclusione, dell'educazione e del rispetto».