Salernitana, il rilancio di Gyabuaa: a Caserta chance dal 1’ L'assenza di Tascone rilancia lo scuola Atalanta: alle spalle la paura dei giorni scorsi

Capitan Tascone tira il freno. Il Giudice Sportivo somma i cartellini gialli e obbliga il leader della Salernitana a dover togliere la fascia e tifare per i suoi compagni dalla tribuna del Pinto. I granata perdono il proprio riferimento, sempre in campo ad eccezione del debutto in campionato con il Sorrento saltato per squalifica. A Caserta servirà un nuovo compagno per De Boer. E l’investitura di Vito Di Bari dovrebbe cadere su Emmanuel Gyabuaa.

Ingresso positivo

Nell’intervallo della sfida con il Catania, quando Tascone si era già macchiato di una pericolosa ammonizione, il tecnico granata non ha voluto correre rischi. Fuori il numero otto, dentro Gyabuaa. Il mediano ha saggiato l’atmosfera dell’Arechi con un lungo riscaldamento, poi si è preso la scena con una prestazione finalmente convincente. Ritmo, intensità ma soprattutto decisione nel portare il pressing, nel far sentire la sua fisicità. «Mi è piaciuto molto. “Gyabu” è questo - disse Di Bari domenica scorsa -. giocatore di carattere, di gamba, è anche simpatico. È uno di quei calciatori che all’interno del gruppo squadra ti “riempie”, perché è sempre positivo. Sono contento, abbiamo ritrovato un grande Gyabuaa».

Le tensioni

Dopo giorni difficili ora la possibile chance dal 1'. Per Gyabuaa tutto è stato archiviato. La paura di giovedì scorso, l’auto in fiamme, la denuncia social e il messaggio: “So bene che i risultati della squadra possano portare delusione, rabbia e tante aspettative non soddisfatte. Le capisco e le rispetto, perché so cosa significa tenere a questi colori. Vorrei solo che da momenti come questo si riuscisse a ripartire, a ritrovare un po' di serenità e a ricordare che siamo tutti dalla stessa parte. Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto: lavorare, rispettare questa maglia e cercare di dare il massimo”. A Caserta arriverà una chance importante.