Qui Casertana, dubbi e mugugni: ma con la Salernitana il Pinto spingerà forte I falchetti attendono la sfida con i granata, Stellone immagina novità di formazione

Una sfida cerchiata in rosso. Nell'ambiente Casertana il derby con la Salernitana non è come gli altri. Anzi, c'è voglia di riscatto sia per il momento non felice, con lo scivolone di Cosenza che è costato punti e anche i mugugni della tifoseria, ma anche per riscattarsi dell'eliminazione ai playoff dello scorso anno che ha lasciato tanti rimpianti. Il Pinto si prepara a vestire il suo abito migliore, con il settore Distinti che fa registrare una prevendita super e si appresta a caricare la squadra.

I dubbi di Stellone

E poi c'è il campo, con una Casertana discontinua, in grande fatica soprattutto quando c'è da impostare e fare la partita. Stellone medita cambi in tutti i reparti. Davanti a De Lucia, potrebbe rivedersi Martino in difesa, con Caporale, obiettivo estivo dei granata, che potrebbe lasciare la titolarità. Sulle corsie ritornerà Vezzoni mentre in sulla trequarti è scontato il rilancio dal 1' di Manconi, con Castelli riconfermato nel ruolo di panzer offensivo.