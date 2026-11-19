Casertana-Salernitana, il prepartita di Di Bari: "Test importante, c'è serenità" Le parole dell'allenatore granata: "Riconferma quasi in toto dell'undici con il Catania"

Vito Di Bari non ci gira intorno. "Casertana-Salernitana è un esame". Il tecnico granata analizza il derby: "Le immagini con il Catania ci hanno fatto bene. Avevamo rabbia dopo giorni complicati e ci ha permesso di vincere. I risultati aiutano. Abbiamo vissuto giorni sereni, ora serve consapevolezza di avere grandi qualità e che con fame si può fare davvero grande strada. Al di là degli intepreti sono uno che segue molto i dati. La Casertana è molto fisica, spinge sui duelli e gioca in verticale. Per me è una squadra forte, sono due anni che sono lì in zona playoff e dimostra il valore. Lescano? Non è detto che possano giocare anche insieme. Serviva dare un'impronta e un'identità. Serviranno tutti. Il piano gara è sempre differente. Lescano ha dimostrato grande applicazione, si è allenato bene. Chi non c'è stato dal 1' col Catania mi ha convinto per atteggiamento e personalità".

Sul momento

"Siamo sedici squadre in cinque punti. Questo basta per dire quanto sia difficile. Noi dobbiamo fare qualcosa di importante. E' un gruppone e dobbiamo capire che dobbiamo allenare la mentalità vincente. E' un esame che dobbiamo superare perchè sappiamo che è dura, contro un avversario di caratura. Mentalità? Mi auguro di invertire il trend in trasferta. Stranamente si dice che la squadra senta la pressione della piazza ma in casa ha raccolto tutto. Serve confermare il piglio che abbiamo dimostrato domenica. Servirà avere fame, cattiveria, partita sui duelli. Ci teniamo tanto, abbiamo consapevolezza, serenità. Ci stiamo conoscendo tanto. Giochiamo su un manto diverso, su un sintetico ma abbiamo qualità per esaltarci. Sono curioso perchè non so che partita ci aspetta. Dobbiamo adattarci alle situazioni. Gli ultimi 10' col Catania mi sono piaciuti tanto perchè ci siamo abbassati e difeso con razocinio".

Sulla formazione

Formazione? E’ giusto dare continuità, con uomini, idee e principi. Ci sarà una riconferma importante della squadra iniziale. Il calcio è cambiato, con i cinque cambi si cambia mezza squadra. C’è chi stanca e chi ammazza. Per me è fondamentale anche chi entra. Ci sono calciatori che possono mettere in difficoltà. Poi affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto, molto fisica, è un derby sentito. Al di là di quello dobbiamo dimostrare mentalità, non serve specchiarsi sulle vittorie ma pensare alle prossime e allenare la mentalità. Centrocampo? Gyabuaa lo vede bene, mi ha impressionato. Ci può dare una grossa mano. Non avremo Tascone ma possiamo adattare anche calciatori.

Sull'infermeria

Analizziamo in rifinitura Varela Djamnca e La Gumina. Decideremo il da farsi, ci credo tantissimo in loro, rispecchiano benissimo le idee di gioco. Spero di riaverli presto.