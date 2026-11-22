Salernitana, Iervolino si stringe a squadra e Di Bari: incontro e promesse Il patron sorprende tutti nel pre-Casertana. Ora due 'partite' per il futuro del club

Una sorpresa. Nel prepartita di Casertana-Salernitana, Danilo Iervolino sceglie la tranquillità del ritiro prepartita per incontrare la sua Salernitana. Un faccia a faccia con il gruppo calciatori e con lo staff tecnico. Un segnale fortissimo, testimonianza di vicinanza al gruppo granata. Nel primo faccia a faccia con l’allenatore Di Bari, Iervolino ha manifestato fiducia, apprezzando il lavoro avviato. E chissà che sotto l'albero per Di Bari non possa arrivare qualche gradito regalo dal mercato.

Ricapitalizzazioni e mercato

Come riporta “Il Mattino”, Iervolino ha ribadito la volontà di continuare a credere nel progetto Salernitana. Ora ci sono le scadenze economiche. All’orizzonte si avvicinano appuntamenti decisivi per la società. Il 16 dicembre scadono i termini per il pagamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi previdenziali. Inoltre c’è il tema ricapitalizzazione, necessaria per garantire nuove risorse e continuità al club. Da una parte il rilancio sportivo, dall'altro quello economico: la Salernitana si prepara a due nuove sfide.