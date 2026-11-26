Sorpresa Salernitana, ecco La Sorsa: arriva un rinforzo per la trequarti Un colpo a sorpresa dal mercato degli svincolati: sostituirà Djibril nella lista granata

Un colpo a sorpresa. La Salernitana annuncia un colpo in mediana. Con una nota, il club ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2006 Cristiano La Sorsa, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Trapani. Dopo un periodo di allenamenti già svolti in granata, il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 98. La Sorsa sarà subito disponibile per la sfida con il Monopoli. La Salernitana ha scelto di sostituire l'infortunato Djibril nella lista over, scegliendo così di puntare su La Sorsa.

Il calciatore era svincolato dopo l'esperienza con il Trapani. Prodotto del vivaio del Monopoli, il calciatore scelse l'esperienza siciliana. Poi lo svincolo nonostante alcuni sondaggi da club di B. Reduce da un'annata da 21 presenze, con 408 minuti disputati senza realizzare gol, ora la chance di vestire la maglia della Salernitana.