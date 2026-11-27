LIVE | Salernitana-Monopoli, la conferenza stampa di Vito Di Bari Le parole del tecnico granata alla vigilia del match contro i pugliesi

Il tecnico della Salernitana, Vito Di Bari presenta la sfida di domani contro il Monopoli.

Salernitana-Monopoli, la conferenza stampa di Vito Di Bari

La partita di domani è importante per tanti fattori, soprattutto per la credibilità che dobbiamo conquistare. E' una partita fondamentale, abbiamo l'obbligo e il dovere di riportare i tifosi dalla nostra parte. Dobbiamo dare continuità, la squadra è in crescita. E la partita di domani può darci una mano. Affrontiamo una squadra che ha 4 punti in più di noi, dobbiamo agganciare la zona importante della classifica.

"HO DUBBI DI FORMAZIONE"

Ho dei dubbi di formazione e questo va dato merito ai ragazzi. Si sono allenati bene, veniamo da due prestazioni positive. E' fondamentale allenarsi in un determinato modo. Abbiamo una strategia, un piano gara. Affrontiamo la miglior difesa insieme al Bari, è una delle squadre che ha più presenza nella categoria. Non sarà facile ma sarà fondamentale per cambiare la rotta e dare credibilità a quello che stiamo facendo. Vedo giornalmente crescere la squadra, dobbiamo essere attenti come lo siamo stati con il Catania. La tensione deve essere sempre al massimo. Il fattore campo è importante ma se vogliamo fare qualcosa d'importante, dobbiamo iniziare a correre anche fuori casa.

"MIGLIORARE IN FASE REALIZZATIVA"

Stiamo migliorando in fase offensiva, dobbiamo calciare di più. Ma una squadra che arriva ad una certa maturità deve anche ammazzare la partita. A Caserta abbiamo avuto tre occasioni per farlo ma non ci siamo riusciti. Questo ti fa fare il salto. Ma prendo di buono la prestazione. Dobbiamo cercare di creare sempre più e fare gol. Stiamo lavorando anche sulle codifiche in fase offensiva.

"LESCANO, NESSUN PROBLEMA"

La Casertana ha accettato i duelli, era fondamentale farli correre. Incontriamo una squadra che sa difendere il blocco basso. Domani sarà una partita importante, dovremo essere bravi sulle preventive. Sto pensando a una formazione più propositiva, ho dei dubbi. E' normale che vedere Lescano in panchina può creare scalpore, credo tantissimo in lui e non ci sono problemi. La Gumina è un giocatore totalmente diverso da Lescano. L'idea di partire più propositivi c'è.

Avere Tascone a disposizione per me è un'arma in più. Devo dire che sia Gyabuaa che De Boer hanno fatto una grande partita. Gyabuaa lo vedo motivato, abbiamo ritrovato un calciatore importante.

La Sorsa si sta allenando da un po' con la squadra, può darci una mano.

Ho giocato tanto al sud, vorrei vedere sempre la curva piena. Ma questo è il compito nostro, i tifosi riconoscono impegno e personalità. Dobbioamo tendergli la mano, mi piacerebbe che si verificasse questa cosa. C'è tutto il tempo per rimediare.

DUBBIO PIERACCINI-CAPUANO

Cambiare reparto difensivo dopo 20 minuti non è mai semplice. Pieraccini ha dato il suo contributo, non è stata una settimana semplice per lui dal punto di vista fisico. Mi porto dietro il ballottaggio tra lui e Capuano, è un leader, è un capitano che sta accettando scelte non semplice. Mi porterò dietro questo dubbio.

L'idea è di portare i quattro davanti ad essere calciatori offensivi. Cardoni sta dimostrando il suo valore, ha gamba. Anche tatticamente mi ha sorpreso. Achik è un po' più anarchico ma sposta gli equilibri. Sono felicissimo di avere anche Djamanca a disposizione, è un'arma in più che abbiamo. L'idea è di avere, anche in casa, i quattro davanti più propositivi.

Il rammarico è stata la partita di Milano, non meritavamo la sconfitta ma ha avuto conseguenze psicologiche. Quello poi ti ha pernesso di fare la partita con il Catania con grande attenzione. Per domani c'è voglia di dimostrare di essere credibili agli occhi di tutti. Domani pretendo una squadra che ha la stessa attenzione e la stessa rabbia mostrata con il Catania. Per noi sarà la partita della credibilità.